С Юрием Шатуновм прощаются, как с Элвисом Пресли

Уже третий день поклонники прощаются с певцом Юрием Шатуновым. Родные отложили захоронения праха Юрия Шатунова на следующий день после кремации. Уже третий день подряд на Троекуровском кладбище царит переполох. Сначала 26 июня с солистом группы «Ласковый май» простились поклонники. На церемонию пришло больше 10 тысяч человек. Уже на следующий день в прощальном зале собрались члены семьи и близкие друзья Шатунова. Священник провел отпевание, а затем тело певца, согласно его последней воле, отправили на кремацию. Только сегодня, на третий день прощания, урну с частью праха звезды должны будут захоронить на территории кладбища. «Сегодня урну захоронят на Троекуровском кладбище, после чего жена и дети певца улетят в Германию, где пройдет еще одна церемония»,— сообщает источник «Стархита».Вторая часть праха Шатунова будет развеяна над озером в Баварии, где артист любил рыбачить. В Германию он вместе с женой Светланой переехал много лет назад. Там родились оба ребенка супругов. Накануне, кстати, в Сети появилось редкое фото подросших детей певца. Кадр был сделан в разгар траурного мероприятия, когда Дэннис и Эстелла прощались со своим внезапно скончавшимся отцом. Напомним, что СМИ пытались возложить ответственность за смерть Шатунова на диспетчера и работников «скорой помощи», которые не смогли вовремя оказать ему помощь, но члены семьи заявили об отсутствии претензий к работе медицинского персонала. Причиной смерти 48-летнего Юрия стал обширный инфаркт.