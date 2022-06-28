С начала июня гуманитарную помощь от ЕР получили более 20 тысяч человек
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С начала июня гуманитарную помощь от ЕР получили более 20 тысяч человек

С начала июня гуманитарную помощь от ЕР получили более 20 тысяч человек

"Единая Россия" продолжает помогать жителям Херсона и населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей.

Люди получают продуктовые пакеты, медикаменты, а также имеют право на медицинскую или юридическую консультации. В центре организованы досуговые группы для детей разных возрастов. Маломобильные жители, используя специальный чатбот, могут оформить заявку на адресную помощь продуктами или медикаментами. Всего за время работы центра "Единой России" роздано более 280 тонн продуктов.


"Мы вышли на системную работу. Если изначально центр работал лишь на ресурсах наших волонтеров, которые приехали в Херсон из разных регионов России, то теперь нам помогают местные жители, в том числе автоволонтеры. Благодаря им мы можем оперативнее отрабатывать заявки, поступающие от маломобильных жителей Херсона. В городе и по области много одиноких стариков и инвалидов, о которых некому позаботиться. О них нам сообщают родственники, которые проживают далеко и не могут к ним приехать, или неравнодушные соседи. Ни одно обращение из виду не упускаем. По Херсону сразу берем в работу, а по населенным пунктам составляем списки. И как только туда направляется гуманитарный конвой, одновременно с общей помощью жителям отрабатываем и адресные заявки", - рассказал депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции "Единая Россия", руководитель гуманитарной миссии партии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич.

Гуманитарная помощь в населенные пункты Херсонской и Николаевской областей осуществляется при содействии Росгвардии, МЧС России, Министерства обороны. Это не только продукты, но и средства гигиены, детское питание, одежда, памперсы, бытовая химия, медикаменты. Накануне гуманитарные наборы получили жители нескольких населенных пунктов, таких как Новоалександровка, Бальтазаровка и Новопавловка.

В Николаевской области помощь доставили в Баратовку и Снигиревку.

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По материалам: uposters.ru

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