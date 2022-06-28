Сайт СПЧ атаковали хакеры

Вадим Карасев

СПЧ сообщил, что его сайт подвергался массированным DDoS-атакам и был взломан

Сайт Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) атаковали хакеры. Об этом сообщается в Telegram-канале СПЧ.

При попытке зайти на сайт Совета перед пользователями возникает уведомление о том, что сервер не отвечает.

«Сайт СПЧ в последние дни подвергался массированным DDoS-атакам и сегодня был взломан», — рассказали представители органа и добавили, что в настоящий момент технические специалисты работают над восстановлением доступа к ресурсу.

О том, что сайт Совета по правам человека атаковали злоумышленники, сообщалось еще 23 июня. Представители органа рассказали, что ресурс подвергается DDoS-атакам с начала спецоперации на территории Украины. По их словам, атаки на сайт являются «лишним подтверждением того, что правда не нужна».

Перед этим стало известно, что массовым атакам подвергся портал «Госуслуг». В Минцифры обвинили в случившемся Украину. Также они отметили, что в пиковые моменты нагрузка на ресурс составляла до 340 тысяч запросов в секунду.