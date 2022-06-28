Синхротрон и препарат для клеточной терапии: Эксперты подготовили новый обзор "Сделано в России"

Вадим Карасев

Эксперты ЭИСИ составили перечень импортозамещающих производств "Сделано в России" за 24–26 июня.

В свежий перечень вошли инициативы ученых в области медицины, физики и телекоммуникаций.

Так, резидент ОЭЗ «Технополис "Москва" компания "Акрус БиоМед" осенью 2022 года начнет производить препараты для клеточной терапии, которые используются при лечении длительно незаживающих ран, язв и обширных ожогов. Кроме того, в ОЭЗ «Технополис "Москва" разработали интеллектуальную платформу для изготовления деталей на заказ. К инструменту уже подключилось свыше 50 компаний из разных регионов России. Интеллектуальная производственная платформа I5.Solutions автоматизирует процедуру заказа деталей. Сделать это можно в три клика: загрузить 3D-модель изделия, определить технологию производства и выбрать производителя. Умная система за несколько секунд автоматически рассчитает способы создания деталей, оценит их стоимость и возможность предоставления скидок.

Ижевский радиозавод начал выпускать системы, обеспечивающие мобильной связью и интернетом, и планирует выйти на импортонезависимость в сфере телекоммуникаций, чтобы конкурировать с Huawei и Ericsson. Задача системы oDAS RADIUS - обеспечить мобильной связью и интернетом железные, автомобильные дороги и удаленные населенные пункты. Она увеличивает зону покрытия базовой станции, поддерживает стандарты 2G, 3G и 4G. Система проще и дешевле в эксплуатации, чем зарубежное оборудование.

Ученые Сибирского медуниверситета и Томского НИИ фармакологии занимаются разработкой отечественного препарата по борьбе с онкологическими заболеваниями "Полистан". Препарат помогает легче перенести пациентам последствия химиотерапии, которая токсична и зачастую наносит серьезный вред организму.

Международная группа ученых из МФТИ, Объединенного института высоких температур РАН и Физического института им. П.Н. Лебедева РАН разработала новый и компактный ускоритель частиц - синхротрон. Такое изобретение имеет большое значение для науки, т.к. позволяет изучить биомолекулы и полимеры, которые применяются во FLASH-радиотерапии (облучении опухоли). Главной особенностью их изобретения является компактность и низкая себестоимость производства.

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского разработали и внедрили технологию производства деталей посредством сплавления металлических порошков лазерным лучом. По новой аддитивной технологии специалисты ЦАГИ в кратчайшие сроки произвели детали для моделей сверхзвукового гражданского самолета, турбореактивного двигателя нового поколения и другие изделия.