Слух: разработка Black Myth: Wu Kong далека от завершения, игры практически не существует
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Слух: разработка Black Myth: Wu Kong далека от завершения, игры практически не существует

Слух: разработка Black Myth: Wu Kong далека от завершения, игры практически не существует


Black Myth: Wu Kong — экшен RPG от китайской студии Game Science, который был анонсирован в 2021 году, но подробностей о нем не так много. Разработчики показывали несколько геймплейных роликов, плюс появлялись слухи от инсайдеров. Известно, что игра создается на движке Unreal Engine 5, и по демонстрируемым роликам она действительно вызывает интерес.

Появилась информация, что у игры Black Myth: Wu Kong все не так гладко, как может показаться по роликам, которые демонстрируют разработчики. Ютубер и стример Ranton, ссылаясь на свои источники, сообщил, что игра Black Myth: Wu Kong далека от завершения разработки, ее практически не существует.

По его информации, у разработчиков игры еще нет даже понимания, как она будет выглядеть в финальном своем варианте — не созданы кат-сцены, боссы, локации. Ютубер утверждает, что сейчас создана только одна игровая область, которая и показывается в трейлерах. Игра может еще долго добираться до релиза.


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Отметим, что разработчики Black Myth: Wu Kong пока не заявляли дату релиза, и геймплейные демонстрации могли быть представлены для привлечения к проекту инвесторов и разработчиков.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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Слух: разработка Black Myth: Wu Kong далека от завершения, игры
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