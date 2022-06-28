Слух: студия EA работает над новой игрой по Marvel

Вадим Карасев





Одна из студий издательства Electronic Arts может работать над игрой по вселенной Marvel. Об этом сообщил известный игровой инсайдер Ник Бейкер в рамках последнего выпуска подкаста XboxEra.

На данный момент у инсайдера нет информации о том, что именно за игра по Marvel может находиться в разработке у EA. Однако, Ник отметил, что источник назвал ему IP, по которому создается игра, но раскрывать эту информацию инсайдер не решился. При этом, он сказал, что не уверен в информации, которую получил, поскольку «не проверил слух через других инсайдеров».

В рамках подкаста XboxEra Ник Бейкер и другие инсайдеры попробовали угадать, какая именно студия работает над проектом во вселенной Marvel из EA. По их мнению, наиболее вероятный вариант — это одно из подразделений DICE, которое сейчас не занимается Battlefield.

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