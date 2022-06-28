Слух: студия EA работает над новой игрой по Marvel
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Слух: студия EA работает над новой игрой по Marvel

Слух: студия EA работает над новой игрой по Marvel


Одна из студий издательства Electronic Arts может работать над игрой по вселенной Marvel. Об этом сообщил известный игровой инсайдер Ник Бейкер в рамках последнего выпуска подкаста XboxEra.

На данный момент у инсайдера нет информации о том, что именно за игра по Marvel может находиться в разработке у EA. Однако, Ник отметил, что источник назвал ему IP, по которому создается игра, но раскрывать эту информацию инсайдер не решился. При этом, он сказал, что не уверен в информации, которую получил, поскольку «не проверил слух через других инсайдеров».

В рамках подкаста XboxEra Ник Бейкер и другие инсайдеры попробовали угадать, какая именно студия работает над проектом во вселенной Marvel из EA. По их мнению, наиболее вероятный вариант — это одно из подразделений DICE, которое сейчас не занимается Battlefield.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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