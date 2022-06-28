СМИ: Танкер с нефтепродуктами из России не пустили в США

Власти США не пустили в штат Луизиана танкер с мазутом и вакуумным газойлем из России. Об этом со ссылкой на газету Wall Street Journal пишет РИА Новости.

По данным издания, танкер принадлежит греческому судовладельцу. В июне он отплыл из Краснодарского края и планировал прибыть в город Новый Орлеан. Сейчас его проверяют таможенная и пограничная службы США.

Швейцарско-голландская компания-нефтетрейдер Vitol, зафрахтовавшая судно, заявляет о полном соблюдении санкций, наложенных США на экспорт нефтепродуктов из России.

В начале марта президент США Джо Байден объявил о запрете импорта в страну энергоносителей из России. Позже частичные ограничения на импорт российской нефти ввел Евросоюз.

На фоне отказа западных стран от российских энергоресурсов Москва перенаправила поставки на Восток. По данным на начало июня, с начала спецоперации Индия нарастила закупки российской нефти в восемь раз, Китай — на 70%, а Турция — на 54%. При этом число танкеров с нефтью, направившихся из России в страны Азии, увеличилось на 190 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.