Снежана Георгиева о гигиене в жару: "Даже те, кто час назад был в душе, но забыл дезодорант, — вы воняете"
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Снежана Георгиева о гигиене в жару: "Даже те, кто час назад был в душе, но забыл дезодорант, — вы воняете"

Снежана Георгиева о гигиене в жару: "Даже те, кто час назад был в душе, но забыл дезодорант, — вы воняете"

Светская дива Снежана Георгиева опубликовала пост, посвященный гигиене, и пожаловалась на неприятные запахи, особенно ощутимые в жару (в Центральном регионе установилась по-настоящему летняя погода):

В Москве +30. Вдруг кто-то не знает, что в такую погоду легко завоняться (ИзвЕните). Даже те, кто час назад был в душе, но забыл дезодорант, вы воняете. Просто знайте это. P. S. Кстати, это лишь один из многочисленных современных способов благоухать свежестью (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

 — отметила бизнесвумен, сопроводив свой пост фотографией из интернет-магазина с подборкой дезодорантов.


Пост Георгиевой уже успел разойтись по телеграм-каналам. Так, в канале "Героиня Татлера" написали:

Все 73 года, которые просуществовал Советский Союз, "пот трудового народа" романтизировался и героизировался, вместо того чтобы быть искорененным (например, как один из признаков угнетения человека капиталом). И вовсе не обязательно спускаться в метро, чтобы столкнуться с наследием многолетнего облагораживания пота в Москве, особенно в такую жару. В свое время Алле Вербер пришлось буквально учить охранников и продавцов в бутиках, что на свете существуют дезодоранты и как ими пользоваться. Но то был ранний постсовок. С тех пор мы вроде совершили такой прорыв в стабильность (все говорят). Однако слишком многие считают дезодоранты непозволительной роскошью.

В телеграм-канале "Только никому" отреагировали так:

Светская львица Снежана Георгиева кому-то жирно намекает: воняете. Прямо даже интересно стало: кому? Мы, конечно, понимаем, в Москве 30 градусов жары, но как бы Снежана не перемещается общественным транспортом… А для подружек выборка могла бы быть и с прайсом повыше,

По этому случаю вспоминаем подборку самых стойких дезодорантов.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


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По материалам: spletnik.ru

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