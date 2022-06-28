Создатели "Эпидемии" снимут сериал "Кибердеревня" о жизни фермера Николая на Марсе

Вадим Карасев

В России снимут сай-фай сериал "Кибердеревня" по мотивам популярных видеороликов о жизни кибердеревни на Марсе, сообщает "Кинопоиск", чей продюссерский центр "Плюс Студия" вместе с компанией "Место силы" Валерия Федоровича и Евгения Никишова ведут работу над проектом.

Пока запланировано снять 10 эпизодов. Режиссером выступит Сергей Васильев. В центре сюжета - уже известный российским интернет-пользователям фермер Николай, ведущий хозяйство на Красной планете. К нему прилетает глава крупной корпорации, который решает построить на месте фермы новый завод.

"Мы создаём мир, смешивая нашу национальную органику и высокие технологии, комедию и научную фантастику, космос и сельское хозяйство… Это как если бы в одном сценарии сошлись "Любовь и голуби" и "Звёздные войны", - рассказали Федорович и Никишов.

В каждой серии будет показываться новая локация, зрители увидят свыше сотни роботов и дронов, полсотни видов космической техники и десяток новых миров, в которые попадают знакомые подписчикам birchpunk герои. Съемки начнутся в этом году. Напомним, что Федорович и Никишов работали над сериалами "Эпидемия", "Перевал Дятлова" и другими.

Отметим, что "Эпидемия" была в числе российских сериалов, попавших в линейку Netflix.