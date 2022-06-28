Создатели Warhammer 40,000: Darktide раскрыли технические детали игры на Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Разработчики Warhammer 40,000: Darktide рассказали, что ждать игрокам на приставках Xbox Series X и Xbox Series S с технической точки зрения. В рамках интервью с порталом SegmentNext Виктор Магнус, ведущий дизайнер команды разработки, рассказал, что создатели игры Warhammer 40,000: Darktide нацелены на достижение 60 FPS на обеих консолях Xbox.

На Xbox Series X разработчики уверены, что игра Warhammer 40,000: Darktide будет работать в 4K при 60 FPS. На Xbox Series S игроков ждет «1440p или 1080p» при 60 FPS, похоже, что до конца разработчики еще не определились с целевым разрешением.

Напомним, игра Warhammer 40,000: Darktide выходит 13 сентября 2022 года на Xbox Series X | S и PC, сразу после релиза она будет в подписке Game Pass. Ранее разработчики поделились информацией о редакторе персонажей, который будет в игре.

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