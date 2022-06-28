США внесли в санкционные списки 50 россиян

Вадим Карасев

Минфин США внес в санкционные списки по России 50 физических лиц и более 110 организаций

Минфин США расширил санкционные списки по России. Ведомство внесло в них 50 физических лиц и более 110 организаций из РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, под рестрикции Вашингтона попал бывший министр обороны России Анатолий Сердюков с супругой и детьми, а также журналистка и телеведущая Тина Канделаки. Также санкции коснулись ОАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина», Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и ГЛИЦ Минобороны РФ имени В. П. Чкалова.

Ранее в Белом доме сообщали, что США планируют ввести визовые санкции в отношении 500 российских должностных лиц «за угрозу или нарушение суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины», а также за «подавление инакомыслия в России».