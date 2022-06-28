Стрижка ногтей по лунному календарю в июле 2022 года

Вадим Карасев

Существует множество суеверий по поводу стрижки ногтей, и не потерять удачу при такой процедуре помогут рекомендации астрологов. В лунном календаре отражены полезные советы для тех, кто мечтает всегда быть на высоте и сохранять везение на протяжении всей жизни.

Ухоженный внешний вид — половина успеха, поэтому так много значения придается мелочам. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заботиться о себе и ухаживать за внешностью в благоприятные дни месяца. В лунном календаре на июль 2022 года отражены советы, которые помогут выбрать оптимальное время для стрижки ноготков.

1, 2 и 3 июля: начало июля растущая Луна проведет в созвездии Льва. Эти дни подходят для манипуляций с ноготками, однако коротко стриженные ногтевые пластины могут вызвать перепады настроения. Астрологи рекомендуют слегка закруглить кончики, чтобы не упустить удачи, а также поухаживать за руками, чтобы сохранить привлекательность.

4, 5 июля: под влиянием растущей в созвездии Девы Луны стрижка ногтей приведет к перепадам настроения и ослаблению биополя. В этот период стоит заняться оздоровлением и укреплением ногтевых пластин с помощью отваров трав.

6, 7 июля: Луна набирается сил в Знаке Весов, и этот союз не предполагает подстригания ноготков из-за вероятности расслоения. Дни посвящают комплексному уходу за собой, чтобы оставаться красивыми и привлекательными на долгие годы.

8, 9 июля: рост Луны в Скорпионе дарит благоприятную энергетику. Стрижка ноготков в эти дни поможет стать привлекательнее и почувствовать прилив сил. Яркий дизайн ногтевых пластин также пойдет на пользу и улучшит настроение.

10, 11 июля: созвездие Стрельца в союзе с растущей Луной — неблагоприятное время для нового маникюра. Стрижка ноготков чревата занесением инфекций, которые вряд ли добавят оптимизма. В эти дни ухаживать за ноготками стоит без применения острых инструментов.

12, 13 июля: Луна переходит в Знак Козерога, и 13 числа наступает Полнолуние. Эти дни опасны для манипуляций с ноготками из-за ослабления биополя и уязвимости перед неприятностями. Астрологи рекомендуют отказаться от любых манипуляций, чтобы не навлечь на себя проблем.

14, 15 июля: убывающая Луна в созвездии Водолея — удачное время для того, чтобы привести руки в порядок. В эти дни лучше всего довериться профессионалу, чтобы получить красивый маникюр и не испытывать в будущем проблем с вросшими ногтями.

16, 17 и 18 июля: три дня Луна пробудет в созвездии Рыб, и это время будет нестабильным. Стричь ноготки астрологи рекомендуют 16 июля, чтобы привлечь удачу в делах. 17 и 18 числа укорачивание ногтевых пластин спровоцирует закрытие денежного канала.

19, 20 июля: Луна продолжает стареть, перемещаясь в Знак Овна. Это время опасно для стрижки ногтей, поэтому процедуру лучше отложить на более благоприятное время. В эти дни уместной будет профилактика грибковых заболеваний и лечение расслоившихся ноготков.

21, 22 июля: Луна перемещается в созвездие Тельца, и это время удачно для нового маникюра. Яркие зеленые и золотые оттенки поднимут настроение, а также помогут привлечь в жизнь позитивные перемены.

23, 24 и 25 июля: бережное отношение к рукам потребуется в период пребывания убывающей Луны в созвездии Близнецов. Эти дни подходят для классического маникюра без лакового покрытия. Лечебные парафиновые маски сохранят кожу гладкой и нежной, а также укрепят ногтевые пластины.

26, 27 июля: убывающая Луна в Раке — время для решительных перемен. Стрижка ногтей поможет избавиться от негативного мышления и преодолеть страхи. В эти дни можно покрыть ноготки лаком теплых оттенков, чтобы обрести гармонию внутреннее равновесие.

28, 29 и 30 июля: Луна перемещается в созвездие Льва, и 28 числа будет Новолуние. В эти дни стричь ноготки — к разочарованиям и несбывшимся мечтам. Ухаживающие процедуры будут предпочтительными, и выполнить их можно в домашних условиях.

31 июля: последний день июля растущая Луна проведет в созвездии Девы. Воскресный день будет нейтральным, а значит, стрижка ноготков не принесет ничего дурного. Что касается выбора цвета для покрытия, то лучше всего остановиться на нейтральных нюдовых тонах.