Священник высказался о скандале на похоронах Юрия Шатунова
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Священник высказался о скандале на похоронах Юрия Шатунова

Священник высказался о скандале на похоронах Юрия Шатунова
На похоронах певца Юрия Шатунова произошел инцидент.   Третий день проходит прощание с Юрием Шатуновым, который скончался от инфаркта 23 июня. 26 числа все желающие могли попрощаться с кумиром на Троекуровском кладбище. При этом не обошлось и без скандалов. Фанаты подходили к гробу и хотели... сделать селфи. Поведение поклонников прокомментировал священник. 26 июня поклонникам и слушателям разрешили попрощаться с певцом, но некоторые повели себя некрасиво — они не только снимали происходящее на камеру, но и фотографировались на фоне лежащего в гробу артиста. Священник Русской православной церкви высказался по этому поводу. «Вообще, фотографировать покойников вполне допустимо. Для Бога все живы. «Бог не есть Бог мертвых, но живых». Само по себе это не предосудительно. Но если это делается с какими-то порочными целями, то это одобрить нельзя», — сказал Александр Мазырин.
Сегодня прах Шатунова частично захоронят в Москве. Вторую часть жена и дети музыканта увезут в Германию, где он жил долгое время. «Вообще, пожеланием Юрия Васильевича было, чтоб его прах развеяли на его рыбном месте в Баварии. Там такое рыбное озеро, в лесу находится», — уточнял на днях директор певца Аркадий Кудряшов. Солист «Ласкового мая» ушел из жизни 23 июня на 49-м году от сердечной недостаточности. В тот злополучный день исполнитель отдыхал с друзьями за городом. Увидев, что Юрию плохо, приятель позвонил в скорую помощь, но она не смогла приехать, и тогда товарищи сами повезли Шатунова в больницу. Оттуда певца направили в Домодедовскую клинику, где артист и скончался. Отметим, что по дороге в медучреждение пациент пережил клиническую смерть. Иерей не видит ничего плохого в действиях людей, так как они фотографировали тихо и не вели прямую трансляцию. Правда, неясно, для чего фанатам понадобилось запечатлевать покойного солиста «Ласкового мая».  
# Шоу-бизнес Шатунов Юрий
По материалам: z-aya

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