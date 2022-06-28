Сын Сергея Жигунова забрал у него деньги
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Сын Сергея Жигунова забрал у него деньги

Сын Сергея Жигунова забрал у него деньги
Актер Сергей Жигунов сообщил об инциденте. В жизни 59-летнего артиста произошли серьезные изменения. О случившемся артист рассказал накануне в своем микроблоге. Сергей Жигунов иронично дал понять, что его обчистили до нитки, образно выражаясь. И сделал это ни кто иной, как любимый пес доверчивого артиста по кличке Степан. «Степа без спроса взял из тумбочки деньги и купил нам землю. Называется Велегож-вилладж, а вообще Поленово», – скромно написал актер.
Жигунов добавил, что в этом поселке растет черешня и пес Степан даже разрешил хозяину посадить одно-два дерева. Конечно же, о краже денег артист пошутил. Просто, как заметили фолловеры, так уж заведено в микроблоге звезды – все за Жигунова с женой делает именно Степан. В подтверждение своих слов счастливый артист опубликовал фото, на котором он запечатлен вместе с супругой Викторией и тем самым Степой. Судя по виду, пара очень довольна своим новым приобретением. Заметившие это подписчики принялись поздравлять супругов с удачной покупкой и, конечно же, на все лады расхвалили предприимчивого Степана.
# Шоу-бизнес Жигунов Сергей
По материалам: z-aya

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