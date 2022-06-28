Татьяна Котова похвасталась роскошной квартирой в парижском стиле с хаммамом и террасой

Экс-солистка «ВИА Гры» Татьяна Котова переехала в новую квартиру. Звезда подошла к ремонту и дизайну основательно, поэтому результат ее полностью устроил. Недавно она наконец переехала и показала, как устроен ее быт.

Основной цвет московской квартиры Татьяны — белый, и в каждой комнате установлены панорамные окна. Стиль в интерьере 36-летняя певица выбрала сама. «Хотела, чтобы квартира была в парижском стиле. Это белые стены, молдинги, камин. Очень мне нужно было, чтобы на кухне была большая столешница, красивая, с мрамором», — делится она.

В гостиной Котовой поставили уютный диван, о чем она и просила. «Очень важно, чтобы был большой диван, на который можно лечь, заснуть и не просыпаться все выходные. И мы его нашли. Он воздушный, классный, не хочется вставать с него», — радуется звезда.

Кроме того, Татьяна похвасталась тем, что в ее гнездышке есть гардеробная и хаммам. Певица также поделилась, что в ее доме большую роль играют современные технологии. «Классную фишку мы придумали вместе с дизайнером. Можно встроить музыкальное сопровождение — колонки — в стены, в потолок. Это сейчас мне приносит безумное удовольствие!» — смеется Котова.

Провела виртуальную экскурсию для подписчиков рыжеволосая красотка и в спальне, изрядно заинтриговав публику. «Много историй с этой кроватью связано… Вернее, до того как она появилась здесь, имеется в виду!» — тут же поправила себя Татьяна. Так, кровать претерпела несколько серьезных изменений до того, как хозяйку устроил финальный вариант.

Главной достопримечательностью квартиры Котова считает террасу. «Это давняя мечта... Когда я увидела террасу в этой квартире, сразу влюбилась, придумала, что здесь будет примерно так, как сейчас. Это невозможно передать словами, когда ты выходишь на балкон с утра, ложишься в купальнике, загораешь. Что-то невероятное», — заключила она.