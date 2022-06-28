Татьяна Лазарева надеется вернуться в Россию
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Татьяна Лазарева надеется вернуться в Россию

Татьяна Лазарева надеется вернуться в Россию
Артистка Татьяна Лазарева сообщила о своих планах. Телеведущая призналась в интервью, что в последнее время стала задумываться о своем возвращении на родину. Правда, извиняться за сказанные ранее слова она не планирует.
«Я малообразованный человек и как сибирская дурочка не понимаю, что делать. Я буду жить в своей стране, но пока ничего не понимаю. Надо со всем разобраться», — так объяснила телеведущая свою позицию. Одно из косвенных подтверждений того, что Лазарева вернется, — она не торопится продавать свою московскую недвижимость. О сроках возвращения она пока не говорит. Муж ведущей, Михаил Шац, живет сейчас в Израиле, сообщает издание «МК».
# Шоу-бизнес Лазарева Татьяна
По материалам: z-aya

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