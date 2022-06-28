Татьяна Лазарева надеется вернуться в Россию

Артистка Татьяна Лазарева сообщила о своих планах. Телеведущая призналась в интервью, что в последнее время стала задумываться о своем возвращении на родину. Правда, извиняться за сказанные ранее слова она не планирует.«Я малообразованный человек и как сибирская дурочка не понимаю, что делать. Я буду жить в своей стране, но пока ничего не понимаю. Надо со всем разобраться», — так объяснила телеведущая свою позицию. Одно из косвенных подтверждений того, что Лазарева вернется, — она не торопится продавать свою московскую недвижимость. О сроках возвращения она пока не говорит. Муж ведущей, Михаил Шац, живет сейчас в Израиле, сообщает издание «МК».