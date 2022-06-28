Тина Канделаки посмеялась над санкциями Америки

Медиаменеджер и ведущая Тина Канделаки попала под санкции. В этот вторник, 28 июня, Министерство финансов США озвучило новый пакет санкций, которые коснулись предприятий и физических лиц из России. Кроме этого, власти США ввели запрет на импорт в страну золота, которое добывается в России.В числе попавших под новые санкции американцев оказалась и известная телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки. Ей запрещено посещать США. Тина Канделаки мгновенно отреагировала на эти ограничения. Звезда дала понять, что относится к происходящему с долей легкой иронии. «Меня запретили экспортировать вместе с золотом. Мне кажется, это изящно», — прокомментировала Тина Канделаки в телеграм-канале.