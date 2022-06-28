Трейдер оценил перспективу движения котировок биткоина и Ethereum
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Трейдер оценил перспективу движения котировок биткоина и Ethereum

Трейдер оценил перспективу движения котировок биткоина и Ethereum


О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Shaman Вадим Шовкун.


С предыдущего обзора ситуации вокруг биткоина почти не изменилась, цена ушла во флэт. Котировки Ethereum, как и предполагалось, выросли. Стоит пересмотреть состояние этих двух активов. 


Биткоин


Котировки зажаты между отметками $19 500 и $20 800. Цена по-прежнему не может закрепиться в зоне высокого объема (выделена желтым). Большое число торговых операций не дает никакой реакции, что является тревожным сигналом.


На данный момент котировки прибавили лишь 17% от локального минимума. Для сравнения: в 2020 году, во время мартовского дампа, когда также прошли очень высокие объемы, актив за девять дней вырос на 50%. 


Стоит обратить на слабое положение биткоина относительно индекса S&P 500. С начала месяца индикатор упал на 12%, но это не помешало ему на прошлой неделе отыграть более половины падения. Проявляется классическая слабость: SPX растет — цена первой криптовалюты не меняется, SPX падает — котировки цифрового золота снижаются. 


Чем дольше биткоин остается в узком флэте, тем выше риск снижения с текущих значений. На старших тамфреймах (трехдневном и часовом) импульс падения очень сильный, из-за чего крайне вероятно инерционное снижение. Поскольку отскок был совсем слабым, цена вполне может подойти к уровню $17 000.


Данные: TradingView.

Пока биткоин находится внутри диапазона, торговать стоит от границы к границе. Наблюдения свидетельствуют о более вероятном снижении, поэтому короткие позиции в приоритете.


Ethereum


Ethereum выглядит сильнее биткоина и находится у верхней границы своего диапазона. 


Если цена зайдет в красную зону и вернется к текущим значениям, проявится классический паттерн UT. Это сильный аргумент в пользу снижения.


В остальном для актива актуальны те же аргументы, что и для биткоина. Как минимум, когда цена цифрового золота начнет снижаться, котировки Ethereum пойдут следом.


Данные: TradingView.
# Экономика ethereum, eth, теханализ, цена биткоина, новости
По материалам: ForkLog

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