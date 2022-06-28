Трейдер оценил перспективу движения котировок биткоина и Ethereum

О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Shaman Вадим Шовкун.

С предыдущего обзора ситуации вокруг биткоина почти не изменилась, цена ушла во флэт. Котировки Ethereum, как и предполагалось, выросли. Стоит пересмотреть состояние этих двух активов.

Биткоин

Котировки зажаты между отметками $19 500 и $20 800. Цена по-прежнему не может закрепиться в зоне высокого объема (выделена желтым). Большое число торговых операций не дает никакой реакции, что является тревожным сигналом.

На данный момент котировки прибавили лишь 17% от локального минимума. Для сравнения: в 2020 году, во время мартовского дампа, когда также прошли очень высокие объемы, актив за девять дней вырос на 50%.

Стоит обратить на слабое положение биткоина относительно индекса S&P 500. С начала месяца индикатор упал на 12%, но это не помешало ему на прошлой неделе отыграть более половины падения. Проявляется классическая слабость: SPX растет — цена первой криптовалюты не меняется, SPX падает — котировки цифрового золота снижаются.

Чем дольше биткоин остается в узком флэте, тем выше риск снижения с текущих значений. На старших тамфреймах (трехдневном и часовом) импульс падения очень сильный, из-за чего крайне вероятно инерционное снижение. Поскольку отскок был совсем слабым, цена вполне может подойти к уровню $17 000.

Данные: TradingView.

Пока биткоин находится внутри диапазона, торговать стоит от границы к границе. Наблюдения свидетельствуют о более вероятном снижении, поэтому короткие позиции в приоритете.

Ethereum

Ethereum выглядит сильнее биткоина и находится у верхней границы своего диапазона.

Если цена зайдет в красную зону и вернется к текущим значениям, проявится классический паттерн UT. Это сильный аргумент в пользу снижения.

В остальном для актива актуальны те же аргументы, что и для биткоина. Как минимум, когда цена цифрового золота начнет снижаться, котировки Ethereum пойдут следом.

Данные: TradingView.