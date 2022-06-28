Тысячи акул, скидки в 15% для своих и запрет для перекупщиков: как IKEA прощается с Россией

27 июня шведская компания Икеа, которая уходит с российского рынка, начала закрытую распродажу. Поучаствовать в ней могут лишь сотрудники, а для простых людей ее откроют 1 июля.

Первые желающие приобрести товар забежали в магазин около 10 часов утра. В соцсетях даже шутят, будто это не бывшие сотрудники, а настоящие покупатели. Пускали в магазин по пропускам и дали несколько наставлений — можно купить любую вещь со скидкой в 15%. Но при этом им запрещено приобретать вещи для перепродажи, а также запрещен опт.

Обсудить самые актуальные новости вы можете в нашем

На профильных сайтах можно найти несколько сотен объявлений от людей, просящих товар из любимого шведского магазина. Говорят, что такая услуга обойдется в 10% от стоимости покупки, хотя официально заниматься этим запрещено.

Напомним, о планах уйти с российского рынка компания объявила 15 июня. Сейчас они продают бизнес, но при этом есть слух, что Икеа через несколько лет может вернуться.

«За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, группа компаний «Интер IKEA» и группа компаний «Ингка» приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо. Розничный бизнес в России остается на паузе. Это решение повлечет за собой оптимизацию, которая в том числе коснется многих сотрудников», — говорится в заявлении.