У команды Halo Infinite нет времени исправить рассинхронизацию серверов

Вадим Карасев





Игроки в Halo Infinite начали сообщать студии 343 Industries о проблеме с рассинхронизацией серверов в мультиплеере еще до того, как состоялся полноценный релиз шутера. Частично проблема была решена, однако она еще сохраняется для некоторых элементов геймплея, особенно для ближнего боя, на что игроки продолжают массово жаловаться.

В новом ответе на Reddit разработчики из студии 343 Industries постарались объяснить, почему с проблемой рассинхронизации серверов так долго не могут справиться. По их словам, сейчас некому над этим работать, поскольку команда занята другими вещами:

Если говорить коротко, разработчики, которые должны работать над этим исправлением, заняты другой работой по Infinite. Они уже помогли нам с улучшением сетевого кода, особенно, что касается движения (игроков, транспортных средств и т. д.) или объектов (лифты, поршни, мосты и т. д.), но не в плане рукопашных боев и «выстрелов за угол» — до них дело не дошло. Надеемся, они скоро к этому вернутся.

Отметим, что рассинхронизация серверов — неприятная вещь для игроков. Она ведет к тому, что игроки на своей стороне видят одно, а на сервере воспринимаются команды иначе, из-за чего для других игроков действия могут выглядеть вовсе не так, как для первого игрока.