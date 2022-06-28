У Максима Галкина «яйца защемили», заявила Поплавская
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У Максима Галкина «яйца защемили», заявила Поплавская

У Максима Галкина «яйца защемили», заявила Поплавская
Яна Поплавская высказалась об артисте Максиме Галкине. В последнее время шоумен стал одной из самых обсуждаемых персон в российском шоу-бизнесе. Все из-за того, что, переехав в Израиль, Максим Галкин позволяет себе нелестно отзываться о российский власти, из-за чего сталкивается с жесткой критикой патриотов. Против 46-летнего артиста резко высказалась Яна Поплавская. Актриса считает, что Максим Галкин идет на громкие заявления и эпатажные поступки лишь ради личной выгоды. «Мне кажется странным, что человек так яростно, с ненавистью и вовсе не талантливо пародирует персон, которым подобострастно служил и невероятно был счастлив, что попал в круг избранных. Почему? У меня лично ответа пока нет! Принципы? Они не появляются вдруг из ниоткуда! Как на два стула ни садись, яйца между ними будут болтаться. Сейчас их, видимо, защемило!» — негодует 54-летняя Яна Евгеньевна в личном блоге.
К слову, недавно о моральных принципах шоумена высказывался журналист Андрей Сидорчик. По его словам, Галкин тесно дружит с верхами украинского шоу-бизнеса, поэтому пляшет под его дудку. «У Максима, как у обеспеченного человека, есть прекрасные дружеские связи с тусовкой украинского шоу-бизнеса. А люди в Донецке, Макеевке, даже России... Ему плевать на них! Они для него — простые смертные. Вот то, что переживает госпожа Лобода — для Галкина трагедия. Он сопереживает себе ближним, не более того», — делился личным мнением журналист в передаче «Место встречи» на НТВ. Напомним, Максим Галкин и Примадонна с детьми перебрались в Израиль в конце февраля. Алла Борисовна обещала вернуться на Родину к 1 сентября. Шоумен же предпочитает не высказываться по поводу приезда в Россию.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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