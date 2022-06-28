Украинские военные обстреляли территорию ЛНР из американской РЗСО HIMARS

Украинская армия нанесла артиллерийский удар по городу Перевальск в Луганской народной республике с применением ракетной системы залпового огня М142 HIMARS, предоставленной ВСУ Вашингтоном. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Данный обстрел стал первым случаем применения американской РЗСО на территории ЛНР. Украинские артиллеристы нанесли удар по Перевальску из района города Артемовск (Бахмут).

В начале месяца власти США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, включающего поставку РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним. При этом в администрации президента Байдена подчеркнули, что Украина «пообещала США не использовать американские РСЗО против целей в России».



