Украинские военные обстреляли территорию ЛНР из американской РЗСО HIMARS
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Украинские военные обстреляли территорию ЛНР из американской РЗСО HIMARS

Украинская армия нанесла артиллерийский удар по городу Перевальск в Луганской народной республике с применением ракетной системы залпового огня М142 HIMARS, предоставленной ВСУ Вашингтоном. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Данный обстрел стал первым случаем применения американской РЗСО на территории ЛНР. Украинские артиллеристы нанесли удар по Перевальску из района города Артемовск (Бахмут).

В начале месяца власти США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, включающего поставку РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним. При этом в администрации президента Байдена подчеркнули, что Украина «пообещала США не использовать американские РСЗО против целей в России».


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По материалам: pnp.ru

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