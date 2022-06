Умер автор песен Кен Уильямс

Вадим Карасев

В возрасте 83 лет умер автор песен Кен Уильямс

В возрасте 83 лет ушел из жизни автор песен, певец и продюсер Кен Уильямс. Об этом сообщает Deadline.

Уильямс скончался 17 июня в университетской больнице Норт-Шора в Манхассете, штат Нью-Йорк. Мужчина долго боролся с тяжелой болезнью. Смерть подтвердила его жена, бродвейская актриса и певица Мэри Сеймур Уильямс.

Уильямс родился 13 января 1939 года в городе Фернандина Бич, штат Флорида. После окончания школы основал группу The Chuck A Lucks. В 1968 году Уильямс открыл музыкальную компанию A Dish-A-Tunes LLC Publishing. За последние 50 лет Уильямс написал более 500 песен в жанрах блюз, джаз, классика, танцы, R&B, кантри и поп. В 2004 году его композиция You Don’t Know My Name, исполненная Алишей Киз и спродюсированная Канье Уэстом, получила премию «Грэмми».

Самым известным произведением музыканта стала песня Everybody Plays the Fool, которую он написал в соавторстве с Руди Кларком и Джеймсом Р. Бейли.

У Уильямса остались жена и четверо детей.

Ранее стало известно о смерти советского актера и режиссера Рауля Таммета.