Умер автор песен Кен Уильямс
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Умер автор песен Кен Уильямс

Умер автор песен Кен УильямсВ возрасте 83 лет умер автор песен Кен Уильямс

В возрасте 83 лет ушел из жизни автор песен, певец и продюсер Кен Уильямс. Об этом сообщает Deadline.

Уильямс скончался 17 июня в университетской больнице Норт-Шора в Манхассете, штат Нью-Йорк. Мужчина долго боролся с тяжелой болезнью. Смерть подтвердила его жена, бродвейская актриса и певица Мэри Сеймур Уильямс.

Уильямс родился 13 января 1939 года в городе Фернандина Бич, штат Флорида. После окончания школы основал группу The Chuck A Lucks. В 1968 году Уильямс открыл музыкальную компанию A Dish-A-Tunes LLC Publishing. За последние 50 лет Уильямс написал более 500 песен в жанрах блюз, джаз, классика, танцы, R&B, кантри и поп. В 2004 году его композиция You Don’t Know My Name, исполненная Алишей Киз и спродюсированная Канье Уэстом, получила премию «Грэмми».

Самым известным произведением музыканта стала песня Everybody Plays the Fool, которую он написал в соавторстве с Руди Кларком и Джеймсом Р. Бейли.

У Уильямса остались жена и четверо детей.

Ранее стало известно о смерти советского актера и режиссера Рауля Таммета.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Слух: студия EA работает над новой игрой по Marvel
Слух: студия EA работает над новой игрой по Marvel
Умер автор песен Кен Уильямс
Умер автор песен Кен Уильямс
«Математический велосипед» с двумя половинами колеса
«Математический велосипед» с двумя половинами колеса
Прохладиться и не простудиться: что нельзя делать в летнюю жару
Прохладиться и не простудиться: что нельзя делать в летнюю жару
Задержанного московского депутата Яшина доставили в суд
Задержанного московского депутата Яшина доставили в суд
Звезда сериалов «Скорая помощь» и «Кости» Мэри Мара утонула в реке
Звезда сериалов «Скорая помощь» и «Кости» Мэри Мара утонула в реке
Польша потребует от России заплатить за отключение газа
Польша потребует от России заплатить за отключение газа
Глава SEC подтвердил классификацию биткоина как товара
Глава SEC подтвердил классификацию биткоина как товара
Звезда «Уральских пельменей» рассказал о необычном способе позвать замуж
Звезда «Уральских пельменей» рассказал о необычном способе позвать
В российском городе ввели режим ЧС после обнаружения боеприпаса
В российском городе ввели режим ЧС после обнаружения боеприпаса
В России призвали наладить отношения с Финляндией
В России призвали наладить отношения с Финляндией
Бывший глава МВД Латвии заявил о планах НАТО "забрать" у России Калининград
Бывший глава МВД Латвии заявил о планах НАТО "забрать" у

Топ на сегодня

«Папа, прощай!»: дети и жена Юры Шатунова у его гроба – фото
«Папа, прощай!»: дети и жена Юры Шатунова у его гроба – фото
Секс с Анной Седоковой? Анатолий Цой прошел проверку на детекторе лжи
Секс с Анной Седоковой? Анатолий Цой прошел проверку на детекторе лжи
Студентам Иркутска в два раза увеличили размер стипендии мэра
Студентам Иркутска в два раза увеличили размер стипендии мэра
Бен Аффлек посадил 10-летнего сына за руль "ламборгини" — мальчик въехал в соседнюю машину. Дженнифер Лопес успокоила ребенка
Бен Аффлек посадил 10-летнего сына за руль "ламборгини" —
Розенбаум поддержал покинувших Россию Пугачеву и Макаревича
Розенбаум поддержал покинувших Россию Пугачеву и Макаревича

Еще по теме

«Человек, потерявший „Битлз“». Умер первый менеджер группы
Умер звезда телесериала «Зеленый Шершень» Ван Уильямс
Ушел из жизни первый продюсер The Beatles Алан Уильямс
Серена Уильямс в седьмой раз выиграла Уимблдонский турнир