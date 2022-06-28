В Братске две девочки пострадали в аварии из-за матери

Полицейские Братска выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадали двое несовершеннолетних. Инцидент произошел 27 июня в Братске на улице Шолохова в жилом районе Гидростроитель, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Предварительно установлено, что 32-летняя женщина, находясь за рулем Toyota Sprinter, не справилась с управлением и съехала с дороги. В салоне находились две ее дочери — четырех и десяти лет. Девочки находились без использования детских кресел. В результате аварии дети получили травмы и их доставили в больницу.

От прохождения процедуры освидетельствования женщина отказалась. Также известно, что у нее нет водительских прав и машина не зарегистрирована. Госавтоинспекторы составили четыре административных материала, по факту ДТП возбудили дело об административном нарушении по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Машина находится на арестплощадке.