В Celsius опровергли слухи о попытке главы компании покинуть США

Представитель криптолендинговой компании Celsius опроверг слухи о попытке CEO Алекса Машинского вылететь из США на фоне продолжающегося кризиса ликвидности. Об этом сообщает Cointelegraph.

"Все сотрудники Celsius, включая генерального директора, сосредоточены и усердно работают над тем, чтобы стабилизировать ликвидность и операции. Поэтому любые сообщения о том, что CEO Celsius пытался покинуть США, являются ложными", — заявили в компании.

27 июня инвестор Майк Альфред сообщил, что Машинский "пытался покинуть страну через аэропорт Морристауна (Нью-Джерси), но был остановлен властями".

"На данный момент неясно, арестован ли он или ему просто запретили выезжать", — добавил Альфред.

BREAKING: Alex Mashinsky attempted to leave the country this week via Morristown Airport but was stopped by authorities. Unclear at this moment whether he was arrested or simply barred from leaving. Please contact me if you have more information on this. — Mike Alfred (@mikealfred) June 27, 2022

По его информации, CEO Celsius пытался вылететь в Израиль. Один из пользователей подтвердил, что также слышал эту информацию от собственного источника.

Некоторые комментаторы скептически отнеслись к сообщениям.

"Несколько человек читают одну и ту же FUD-историю. К тому же у Celsius есть офис в Израиле. Алекс все время в движении. Так что в таком полете не будет ничего особенного", — написал Puffel18.

Multiple people read the same FUD story. Also Celsius has an office in Israel. Alex is moving around all the time. So this flight would be nothing special. — Puffel #🥞🐰 (@Puffel18) June 27, 2022

13 июня Celsius приостановила вывод средств и операции на платформе "из-за экстремальных рыночных условий".

Журналисты выяснили, что компания наняла юристов для возможной финансовой реструктуризации и обратилась к Citigroup для привлечения капитала.

Профессор права Джорджтаунского университета Адам Левитин назвал банкротство криптокредитора практически неизбежным. Согласно СМИ, финансовый конгломерат Goldman Sachs на этот случай планирует привлечь $2 млрд для покупки активов компании.

Напомним, регуляторы нескольких штатов США начали расследование в отношении действий Celsius.