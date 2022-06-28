В Celsius опровергли слухи о попытке главы компании покинуть США
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В Celsius опровергли слухи о попытке главы компании покинуть США

В Celsius опровергли слухи о попытке главы компании покинуть США


Представитель криптолендинговой компании Celsius опроверг слухи о попытке CEO Алекса Машинского вылететь из США на фоне продолжающегося кризиса ликвидности. Об этом сообщает Cointelegraph.


"Все сотрудники Celsius, включая генерального директора, сосредоточены и усердно работают над тем, чтобы стабилизировать ликвидность и операции. Поэтому любые сообщения о том, что CEO Celsius пытался покинуть США, являются ложными", — заявили в компании.


27 июня инвестор Майк Альфред сообщил, что Машинский "пытался покинуть страну через аэропорт Морристауна (Нью-Джерси), но был остановлен властями".


"На данный момент неясно, арестован ли он или ему просто запретили выезжать", — добавил Альфред.



По его информации, CEO Celsius пытался вылететь в Израиль. Один из пользователей подтвердил, что также слышал эту информацию от собственного источника.


Некоторые комментаторы скептически отнеслись к сообщениям.


"Несколько человек читают одну и ту же FUD-историю. К тому же у Celsius есть офис в Израиле. Алекс все время в движении. Так что в таком полете не будет ничего особенного", — написал Puffel18.



13 июня Celsius приостановила вывод средств и операции на платформе "из-за экстремальных рыночных условий".


Журналисты выяснили, что компания наняла юристов для возможной финансовой реструктуризации и обратилась к Citigroup для привлечения капитала.


Профессор права Джорджтаунского университета Адам Левитин назвал банкротство криптокредитора практически неизбежным. Согласно СМИ, финансовый конгломерат Goldman Sachs на этот случай планирует привлечь $2 млрд для покупки активов компании.


Напомним, регуляторы нескольких штатов США начали расследование в отношении действий Celsius.

# Экономика celsius network, новости
По материалам: ForkLog

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