В Celsius опровергли слухи о попытке главы компании покинуть США

Представитель криптолендинговой компании Celsius опроверг слухи о попытке CEO Алекса Машинского вылететь из США на фоне продолжающегося кризиса ликвидности. Об этом сообщает Cointelegraph.

"Все сотрудники Celsius, включая генерального директора, сосредоточены и усердно работают над тем, чтобы стабилизировать ликвидность и операции. Поэтому любые сообщения о том, что CEO Celsius пытался покинуть США, являются ложными", — заявили в компании.

27 июня инвестор Майк Альфред сообщил, что Машинский "пытался покинуть страну через аэропорт Морристауна (Нью-Джерси), но был остановлен властями".

"На данный момент неясно, арестован ли он или ему просто запретили выезжать", — добавил Альфред.

BREAKING: Alex Mashinsky attempted to leave the country this week via Morristown Airport but was stopped by authorities. Unclear at this moment whether he was arrested or simply barred from leaving. Please contact me if you have more information on this.