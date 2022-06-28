В Госдуме выступили против «шалостей» Финляндии и Швеции на Балтике
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В Госдуме выступили против «шалостей» Финляндии и Швеции на Балтике

В Госдуме выступили против «шалостей» Финляндии и Швеции на БалтикеДепутат Госдумы Морозов: Россия не спустит «никакие шалости» Финляндии и Швеции на Балтике

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов прокомментировал процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий выступил против «шалостей» Финляндии и Швеции на Балтике и заявил, что Россия их не спустит. По его словам, две страны, претендующие на вступление в НАТО, обладают хорошей исторической памятью.

«Трудно представить военную активность скандинавов на российском направлении. Но тем не менее надо им с первого дня дать понять: никакие военные шалости на Балтике мы им не спустим. А тем более на границе. Полагаем, у них хорошая историческая память», — подчеркнул Морозов.

Ранее стало известно, что Турция решила поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявила канцелярия финского президента Саули Ниинисте. После переговоров в Мадриде стороны подписали соответствующее соглашение.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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