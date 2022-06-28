В Иркутске полиция разыскивает без вести пропавшего Никиту Недаболюк
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В Иркутске полиция разыскивает без вести пропавшего Никиту Недаболюк

В Иркутске полиция разыскивает без вести пропавшего Никиту Недаболюк

В Иркутске сотрудники полиции разыскивают 26-летнего Никиту Недаболюк. 26 июня он ушел из дома, расположенного на улице Костычева. С того момента о нем ничего неизвестно, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

На вид Никите 25 лет, худощавого телосложения, среднего роста. У него темные волнистые волосы. Был одет в темно-синюю толстовку с капюшоном и брюки, светлые тканевые кроссовки.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам 8 (3952) 42-04-51, 8-950-120-38-32 или 02 (102 с любого сотового оператора связи).

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По материалам: irk

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