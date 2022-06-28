В Приморье пропала группа туристов с детьми

Вадим Карасев

В Приморском крае ищут туристов с детьми, пропавших во время циклона

В Приморском крае ищут группу туристов с детьми, которые направились в сторону горы Ливадийская (Пидан) во время циклона и перестали выходить на связь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя волонтерской организации «ПримПоиск».

«Группа из 10 человек — 4 взрослых и 6 детей возрастом 10-11 лет — накануне коллективно вышли в строну Пидана и со вчерашнего дня не выходят на связь. Поиски ведут спасатели и волонтеры», — уточнил источник.

Пропажу группы туристов подтвердили в региональном главке МЧС.

24 июня сообщалось о том, что в Краснодарском крае два легковых автомобиля, в которых находились люди, унесло в Черное море потоком воды с реки Чемитоквадже. По данным спасателей, внутри автомобилей находились восемь человек, одного из них удалось спасти.



