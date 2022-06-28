В России призвали наладить отношения с Финляндией
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В России призвали наладить отношения с Финляндией

В России призвали наладить отношения с ФинляндиейЭкс-посол России в Хельсинки Гринин призвал наладить каналы общения с Финляндией

России необходимо наладить каналы общения с Финляндией для того, чтобы руководители стран лучше понимали намерения друг друга. Об этом заявил в беседе с РИА Новости бывший посол России в Хельсинки Владимир Гринин.

По словам экс-посла, Москве нужно наладить отношения с Хельсинки на фоне желания финнов присоединиться к НАТО. Однако он отметил, что в Финляндии есть категория граждан, которая традиционно придерживается антироссийской позиции, — их мнение поменять невозможно, однако не стоит прекращать с ними контакты, считает Гринин.

«Просто что-то кому-то говорить или от кого-то что-то требовать — мало что дает. А обещания, демонстрация намерений, условий — совсем другое дело», — высказался дипломат. Он напомнил, что с бывшей главой государства, президентом Тарьей Халонен можно было достигнуть понимания по интересующим вопросам.

Вопрос о членстве Финляндии и Швеции в НАТО снова подняли после начала специальной военной операции России на Украине. Против выступила только одна страна-член альянса — Турция, власти которой обвинили Хельсинки и Стокгольм в поддержке террористов (речь о курдских формированиях). Анкара также выставила ряд требований, без выполнения которых не позволит странам вступить в альянс. 28 июня в Мадриде состоится саммит Турции, Швеции и Финляндии по вопросу НАТО.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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