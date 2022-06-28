В России заявили о потере актуальности саммита G7

Вадим Карасев

Сенатор Джабаров заявил, что на саммите G7 не принимают значимых решений

Саммит «Большой семерки» (G7) в последние годы стал символическим событием. Никаких значимых решений во время него не принимается, а состав не соответствует современным реалиям. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«20-30 лет назад это было целое событие, выступления антиглобалистов, которые тщательно охраняли этих высокопоставленных лидеров элитного клуба. Они реально определяли судьбу мира, это были самые крупные экономики. Время поменялось, в "Большой семерке" нет ни Китая, ни Индии, ни Бразилии, ни других ведущих экономических держав, Россия тоже ушла. Они хотят показать свою значимость, делают какие-то заявления, но реально за ними ничего не стоит сейчас из того, что было», — считает российский сенатор.

Что представляет из себя G7?

G7 — это неформальный клуб семи наиболее экономически развитых государств. Саммиты проходят ежегодно на территории одного из государств-участников «Группы семи». Сегодня в состав входят США, Великобритания, Франция, Италия, Япония, Канада и Германия. С 1997 по 2014 год участником объединения была Россия, и G7 носила название G8. Однако после присоединения Крыма Москва была исключена.

«Большая семерка» не является международной организацией, а ее решения не обязательны к исполнению. Ее суть заключается в согласовании единой линии и подходов к различным вопросам.

Сенатор Владимир Джабаров не считает саммит серьезным.

«В плане экономики многие страны давно уступают Китаю и Индии. В плане влияния на мировые события у них много провалов и проколов. Заявления, которые они делают, — это больше из разряда воспоминаний о прекрасном прошлом, чем о будущем. Я не очень серьезно отношусь к этому саммиту, они по инерции их проводят, но значимых решений не принимают. Мировая пресса смотрит достаточно равнодушно на этот саммит, потому что ничего кардинального и судьбоносного там не решается», — заключил он.

Итоги встречи

Саммит G7 проходит в Германии с 26 по 28 июня. По итогам мероприятия лидеры «Группы семи» договорились продолжать поддерживать Украину в борьбе за «процветающее и демократическое» будущее путем создания экономических препятствий России. Также «Большая семерка» намерена обеспечить глобальную энергетическую и продовольственную безопасность. G7 призвала Китай оказывать давление на Россию для завершения специальной военной операции. Об этом говорится в опубликованном коммюнике.

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