В российском городе ввели режим ЧС после обнаружения боеприпаса

Вадим Карасев

На части территории Новороссийска ввели режим ЧС после обнаружения боеприпаса 1943 года

Власти Новороссийска объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после обнаружения в городе фугасного снаряда образца 1943 года. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

В постановлении администрации сообщается, что снаряд времен Великой Отечественной войны был обнаружен в воде у порта. Им оказался глубоководный минный защитник. Вес снаряда — 8,8 килограмма. Фугас уничтожат на месте.

Согласно постановлению администрации, режим ЧС будет действовать вплоть до уничтожения снаряда. В опасной зоне будет ограничено перемещение судов.

Для уничтожения фугаса будут привлечены саперы из МЧС.

Ранее сообщалось, что в российском приграничном городе обезвредили похожий на снаряд предмет.