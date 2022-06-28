В Шелехове из-за короткого замыкания загорелось офисное помещение
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В Шелехове из-за короткого замыкания загорелось офисное помещение

В Шелехове из-за короткого замыкания загорелось офисное помещение

28 июня в шестом квартале Шелехова загорелось трехэтажное административное здание. Пожар произошел на втором этаже в одном из офисных помещений. На место возгорания направили две автоцистерны, автолестницу, десять человек личного состава. Потушили огонь в 12:54. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Девять человек эвакуировались из здания самостоятельно. 57-летний мужчина из-за задымленности выйти из помещения не смог, его спасли пожарные. Он получил отравление угарным газом. Пострадавшего госпитализировали в Шелеховскую центральную районную больницу.

Огонь повредил мебель и офисное помещение на площади 12 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки. Установили, что загорелось потолочное освещение, после этого обрушился потолок, что способствовало распространению пожара.


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По материалам: irk

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