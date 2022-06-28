В Узбекистане прописали требования для майнеров
Национальное агентство перспективных проектов (НАПП) Узбекистана разработало положение о регистрации для майнеров.
Согласно документу, добыча криптовалют может осуществляется исключительно юрлицом с использованием электроэнергии, произведенной "солнечной фотоэлектрической станцией".
При этом майнеры могут подключаться к единой энергосети с наличием отдельного счетчика:
- в пиковый период с 17:00 до 22:00 согласно соответствующим тарифам, с учетом установленных кабмином надбавок;
- в ночной период с 22:00 до 06:00 с применением двухкратного повышающего коэффициента к установленному тарифу.
Майнинг подлежит обязательной регистрации в НАПП. Срок действия сертификата составит один год, за его выдачу необходимо заплатить сбор в размере 20 БРВ (на момент написания 6 млн сумов или около $553).
Для получения разрешения майнеры должны соответствовать нескольким требованиям. Например, иметь работоспособную солнечную фотоэлектростанцию, осуществлять деятельность только по указанному при регистрации адресу и отчитываться об операциях по запросу регулятора.
Получить сертификат можно путем подачи заявления в НАПП. Пакет документов включает сведения о юрлице, майнинговом оборудовании, а также перечень криптоактивов, которые планируется добывать, и адреса кошельков.
Добытые криптовалюты не являются объектами налогообложения. Другие доходы майнеров облагаются налогами в общеустановленном порядке.
Помимо этого, положение запрещает заниматься майнингом анонимных криптовалют.
Документ размещен для общественного обсуждения, оно продлится до 9 июля.
Напомним, в апреле Национальное агентство проектного управления преобразовали в НАПП и наделили его полномочиями по регулированию криптоиндустрии.
С 1 января 2023 года граждане и юрлица Узбекистана смогут осуществлять сделки купли-продажи или обмена криптовалют исключительно через провайдеров услуг. Последние должны зарегистрировать юрлица в стране и получить разрешение у НАПП.