Вирусы выживают в пресной воде, прикрепляясь к частицам пластика

Вадим Карасев

Исследование, проведенное Университетом Стерлинга в Шотландии, показывают, что кишечные вирусы человека — включая, например, ротавирусы — могут выживать в течение нескольких дней в пресной воде на частицах пластика, достаточно маленьких, чтобы их мог проглотить плавающий человек.

Профессор Ричард Куиллиам (Richard Quilliam), ведущий исследователь проекта, говорит: «Мы обнаружили, что вирусы могут прикрепляться к микропластику, что позволяет им выживать в воде в течение трех дней, а возможно, и дольше». По словам Куиллиама, предыдущие аналогичные исследования проводились в стерильных условиях, это же первое исследование того, как вирусы ведут себя в естественной окружающей среде. Однако ученые использовали стандартные лабораторные методы, чтобы определить, являются ли вирусы, обнаруженные на микропластике в воде, способными к заражению.

Частицы, к которым прикрепляются вирусы, имеют размер менее пяти миллиметров. В таких условиях вирус сохраняет жизнеспособность как минимум трое суток, и этого достаточно, чтобы микропластик с вирусом преодолел путь от очистных сооружений до общественного пляжа. По словам Куиллиама, очистные сооружения не могут улавливать микропластик: «Даже если станция очистки сточных вод делает всё возможное, сбрасываемая вода всё еще содержит микропластик, который затем переносится по реке в устье и попадает на пляж». Частицы пластика настолько малы, что купающиеся могут их проглотить. «Иногда их выбрасывает на пляж в виде ярко окрашенных шариков размером с чечевицу, которые дети могут взять и положить в рот. Чтобы заболеть, не нужно много вирусных частиц», — говорит Куиллиам.

Статья с результатами работы опубликована в журнале Environmental Pollution.