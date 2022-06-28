Власти Шотландии анонсировали новый референдум о независимости региона

Власти Шотландии намерены провести повторный референдум о независимости от Великобритании 19 октября 2023 года. Об этом заявила первый министр региона Николя Стерджен, передает РИА «Новости».

Первый референдум о независимости Шотландии прошел в 2014 году. Тогда 55,3 процента проголосовавших высказались против выхода из состава Соединенного Королевства, а 47,7 процента шотландцев поддержали отделение от Великобритании. Для проведения нового голосования понадобится одобрение Лондона.

«Я могу объявить, что шотландское правительство предлагает, чтобы референдум о независимости состоялся 19 октября 2023 года. Пришло время для независимости Шотландии», — отметила Стерджен в своем выступлении перед региональным парламентом.



