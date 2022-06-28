Водитель SsangYong Kyron врезался в ограждение и перевернулся в кювет около Култука

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии в Слюдянском районе. ДТП произошло на 96 километре федеральной автодороги «Байкал» в районе поселка Култук, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля SsangYong Kyron не справился с управлением и врезался бетонное ограждение. Автомобиль перевернулся в кювет.

В момент ДТП в автомобиле находились шестеро пассажиров, в том числе двое детей. Несколько участников инцидента получили ушибы и другие травмы, более подробная информация о пострадавших устанавливается.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Движение на участке дороги не затруднено.



