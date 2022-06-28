Володин встретится с председателем Народного Совета ЛНР Мирошниченко

Во вторник, 28 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин встретится со спикером Народного Совета Луганской Народной Республики Денисом Мирошниченко и депутатами Народного Совета ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

«Также 28 июня Денис Мирошниченко выступит на пленарном заседании. Депутаты Народного Совета ЛНР проведут встречи в профильных комитетах и с руководителями всех политических фракций Государственной Думы», — говорится в сообщении.

Ранее, 7 июня, на пленарном заседании Госдумы выступил спикер Народного Совета ДНР Владимир Бидевка.