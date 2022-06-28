"Вообще совесть потеряла": Дина Саева показала голый зад, снявшись без лифчика и трусов
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"Вообще совесть потеряла": Дина Саева показала голый зад, снявшись без лифчика и трусов

"Вообще совесть потеряла": Дина Саева показала голый зад, снявшись без лифчика и трусов

22-летняя Дина Саева, которую недавно обвинили в краже 40 миллионов рублей за организацию конкурса для подписчиков, опубликовала в соцсетях провокационное фото, шокировав своих поклонников.

На откровенном снимке звезда позирует в мокрой тунике. Наряд Дины Саевой на фото выглядит практически полностью прозрачным, открывая для взгляда обнаженное тело тиктокерши.


Под туникой у блогерши не оказалось нижнего белья или купальника, так что она продемонстрировала обнаженную грудь и сочные ягодицы, стоя на четвереньках в воде.

Многих подписчиков шокировало смелое фото Дины Саевой, которое вызвало кучу недовольных комментариев.

"Вообще совесть потеряла", "Подумай про родителей! Каково им такое видеть от дочки?", "Стыдно смотреть, честное слово", "Была такая скромная и хорошая, а стала вообще не пойми кем", - пишут пользователи Сети.

Многие популярные контентмейкеры набирают аудиторию с помощью конкурсов (гивов), когда крупная денежная сумма разыгрывается между новыми подписчиками. Так в прошлом году решила поступить 22-летняя тиктокерша Дина Саева.

Она заказала конкурс у Лейлы Мешковой — блогерши, которая занимается такими мероприятиями и их спонсорством. С ней уже работали Тимати, Валя Карнавал и многие другие. Все связи с ней Дина осуществляла через своего директора Егора Кочурова.

Конкурсы то и дело откладывались более полугода, но ни один из них так и не был проведен, а деньги тем не менее никто не вернул, если верить словам Мешковой. Речь идет о сумме более 40 миллионов рублей.

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По материалам: uposters.ru

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