Voyager Digital направил 3AC уведомление о дефолте

Криптовалютный брокер Voyager Digital направил хедж-фонду Three Arrows Capital (3AC) уведомление о невыполнении обязательств из-за неуплаты кредита. Об этом говорится в пресс-релизе.

Брокер выдал 3AC заем на 15 250 BTC (более $323,4 млн на момент написания) и 350 млн USDC. 24 июня компания попросила закрыть часть долга в размере 25 млн USDC, а затем потребовала погасить весь кредит в BTC и стейблкоинах до 27 июня.

«Voyager намерен взыскать убытки с 3AC и обсуждает с консультантами доступные средства правовой защиты», — заявили представители платформы.

Согласно сообщению, Voyager продолжает работу. По состоянию на 24 июня 2022 года брокер располагает около $137 млн в виде фиатной валюты и цифровых активов.

22 июня Voyager Digital договорился с Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида о займе в размере 200 млн USDC и открытии возобновляемой кредитной линии на 15 000 BTC. В фирме подчеркнули, что по-прежнему имеют доступ к этим средствам.

«Мы усердно и оперативно работаем над укреплением нашего баланса и поиском вариантов, чтобы продолжать удовлетворять потребности клиентов в ликвидности», — заявил главный исполнительный директор Voyager Стивен Эрлих.

В мае 2022 года Alameda Research стала лид-инвестором раунда финансирования Voyager Digital на $60 млн. В июне Бэнкман-Фрид заявил, что на фоне кризиса возглавляемая им биржа FTX должна «вмешаться» и помочь другим игрокам индустрии.

Напомним, 23 июня Voyager Digital снизил суточный лимит на вывод средств с $25 000 до $10 000 на фоне проблем с 3AC.