ВОЗ раскрыла число случаев заражения оспой обезьян
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » ВОЗ раскрыла число случаев заражения оспой обезьян

ВОЗ раскрыла число случаев заражения оспой обезьян

ВОЗ раскрыла число случаев заражения оспой обезьянВОЗ: число подтвержденных случаев заражения оспой обезьян превысило 3,4 тысячи

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) раскрыла число подтвержденных случаев оспы обезьян по всему миру. Данные приводит РИА Новости.

Так, число заражений с начала года в 50 странах мира превысило 3,4 тысячи. Один инфицированный скончался. Больше всего заразившихся в странах Европы (86 процентов). При этом в странах, где ее обнаружили недавно, заболевают, в основном, мужчины, имевшие гомосексуальные контакты.

Ранее комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации оценил ситуацию с распространением оспы обезьян. В ведомстве заявили о «чрезвычайной» природе вспышки заболевания и призвали приложить «интенсивные усилия по реагированию» для «контроля за дальнейшим распространением» инфекции. При этом в организации объявили, что явление не является чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.

Оспа обезьян похожа на натуральную оспу, о победе над которой было официально объявлено в 1980-м. Большинство зараженных выздоравливают в течение нескольких недель, однако иногда возникшие осложнения приводят к летальному исходу.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В такой шинмонатж я бы съездил
В такой шинмонатж я бы съездил
Россия предупредила НАТО о мясорубке при попытке забрать Калининград
Россия предупредила НАТО о мясорубке при попытке забрать Калининград
С начала июня гуманитарную помощь от ЕР получили более 20 тысяч человек
С начала июня гуманитарную помощь от ЕР получили более 20 тысяч
ВОЗ раскрыла число случаев заражения оспой обезьян
ВОЗ раскрыла число случаев заражения оспой обезьян
Глава Шелехова Сергей Липин вышел из партии ЕР для участия в выборах
Глава Шелехова Сергей Липин вышел из партии ЕР для участия в выборах
Названа причина задержания Яшина
Названа причина задержания Яшина
Эксперт: Включенность президента в молодежную политику определяет приоритеты ее реформирования
Эксперт: Включенность президента в молодежную политику определяет
10 очень редких психических расстройств, о которых многие не знали
10 очень редких психических расстройств, о которых многие не знали
Фанатка уронила Максим на сцене
Фанатка уронила Максим на сцене
Волейбол ногами
Волейбол ногами
Стало известно о возможном возвращении Джонни Деппа к роли Джека Воробья
Стало известно о возможном возвращении Джонни Деппа к роли Джека
Водитель SsangYong Kyron врезался в ограждение и перевернулся в кювет около Култука
Водитель SsangYong Kyron врезался в ограждение и перевернулся в кювет

Топ на сегодня

Оцепление, полиция и списки: во время второго дня прощания с Шатуновым усилены меры безопасности
Оцепление, полиция и списки: во время второго дня прощания с
Россиян предложили автоматически лишать водительских прав при ухудшении здоровья
Россиян предложили автоматически лишать водительских прав при
В России ежегодно будут определять молодежную столицу страны
В России ежегодно будут определять молодежную столицу страны
Сестра Епифанцева: «В личной жизни Володя определился. У него прекрасная жена»
Сестра Епифанцева: «В личной жизни Володя определился. У него
Техника бесконтактного ведения боя
Техника бесконтактного ведения боя

Еще по теме

В Роспотребнадзоре оценили вероятность локдауна из-за пандемии оспы обезьян
Россиян предупредили о возможности бессимптомного течения оспы обезьян
ВОЗ: Число случаев ВИЧ-инфекции в Европе впервые превысило 2 миллиона
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6,6 млн