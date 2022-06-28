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Вуди Аллен допустил завершение карьеры

Вуди Аллен допустил завершение карьерыРежиссер Вуди Аллен допустил, что скоро перестанет снимать фильмы

Американский режиссер Вуди Аллен допустил завершение карьеры после съемок своего последнего фильма. Об этом сообщает Reuters.

Кинематографист предположил, что скоро перестанет снимать новые картины. Он рассказал, что осенью отправится в Париж, чтобы заняться новым проектом, а потом, возможно, завершит карьеру.

«Острые ощущения ушли. Раньше, когда я снимал фильм, он шел в кинотеатрах по всей стране. Теперь ты делаешь фильм, получаешь пару или, может быть, четыре-шесть недель в кинотеатрах, а затем сразу переходишь к стриминговому показу. Мне это не нравится», — заявил Аллен.

В феврале сообщалось, что последний фильм Аллена собрал худшую начальную кассу в США на фоне обвинений в насилии, которые были выдвинуты против режиссера. Лента «Фестиваль Рифкина» показала худший старт за всю карьеру кинематографиста. Она стала 49-й работой Аллена и была показана всего в 26 кинотеатрах. За первые два дня проката картина собрала 24 тысячи долларов.

Предыдущая картина режиссера «Колесо чудес» вышла в 2017 году. За три дня она собрала около 125 тысяч долларов.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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