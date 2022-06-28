Взыскание денег по суду захотели усложнить
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Взыскание денег по суду захотели усложнить

Взыскание денег по суду захотели усложнитьМинюст подготовил поправки к правилам взыскания денег по исполнительному производству

Власти захотели усложнить механизм взыскания денег в судебном порядке, пишет РБК. Минюст разработал соответствующие поправки в закон об исполнительном производстве.

Новые нормы в случае принятия усилят требования к взыскателям, претендующим на получение средств по решению суда, и, напротив, смягчат условия для работы банков с исполнительными документами. Так Минюст намерен бороться с выводом средств за рубеж, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.

По действующим правилам, исполнительные документы имеют особый статус, обязывающий банки проводить платеж даже при наличии признаков сомнительности операции. Поправками предлагается ограничить географию вывода средств российской юрисдикцией (перевод на счет в российском банке), наделить банки полномочиями отказывать в проведении платежей. Кроме того, поправки будут иметь обратную силу и распространяться на уже имеющиеся исполнительные документы.

Изменения призваны устранить возможности для реализации в России «молдавской схемы» вывода средств. Выявленный в середине 2010-х преступный механизм позволил незаконно вывести из России около 21 миллиарда долларов. Схема предполагала погашение несуществующих займов по исполнительным листам с перечислением средств на счета в молдавских и латвийских банках.


# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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