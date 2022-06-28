Задержанного московского депутата Яшина доставили в суд
Сегодня, 11:35 Вадим КарасевЗадержанный депутат Красносельского округа Москвы Илья Яшин доставлен в суд
Задержанный муниципальный депутат Красносельского района Москвы Илья Яшин был доставлен в суд. Об этом он сам рассказал РИА Новости во вторник, 28 июня.
О задержании депутата накануне сообщила журналистка Ирина Баблоян.
Яшин в разговоре с агентством подтвердил факт задержания, однако отказался озвучивать, что для этого послужило причиной. В своем Telegram-канале ранее депутат уточнил, что его привезли в Хамовнический суд.
Он допустил, что в суде ему оформят 15 суток административного ареста.
По материалам: lenta.ru