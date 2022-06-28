Захарова заявила о разрушении Болгарией отношений с Россией против воли народа
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Захарова заявила о разрушении Болгарией отношений с Россией против воли народа

Захарова заявила о разрушении Болгарией отношений с Россией против воли народаЗахарова заявила, что власти Болгарии разрушают отношения с Россией вопреки воле народа

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1» рассказала, что своим решением выслать из страны российских дипломатов власти Болгарии разрушают отношения с Москвой, при этом они действуют против воли своего народа, передает ТАСС.

«Все, кто в политических кругах Болгарии стоят за подобными решениями, они разрушают политические отношения и делают это, конечно, вопреки воле болгарского народа», — заявила она.

Помимо этого представитель МИД отметила, что данная инициатива противоречит интересам граждан Болгарии, поскольку шла «извне» страны.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий пригрозил Болгарии ответом на высылку 70 российских дипломатов. По его мнению, Москва может принять симметричные меры в отношении болгарской дипломатической миссии в России.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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