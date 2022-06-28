Звезда сериалов «Скорая помощь» и «Кости» Мэри Мара утонула в реке
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Звезда сериалов «Скорая помощь» и «Кости» Мэри Мара утонула в реке

Звезда сериалов «Скорая помощь» и «Кости» Мэри Мара утонула в рекеЗвезда сериалов «Кости» и «Скорая помощь» Мэри Мара скончалась на 62-м году жизни

На 62-м году жизни скончалась американская актриса, звезда сериалов «Скорая помощь» и «Кости» Мэри Мара. Об этом сообщает Deadline.

Тело артистки было найдено полицейскими в реке Святого Лаврентия в городе Кейп-Винсент в штате Нью-Йорк в воскресенье, 26 июня. По предварительным данным, смерть Мары наступила в результате утопления, когда актриса отправилась плавать.

Сообщается, что полицейские не обнаружили признаков убийства звезды, однако в ближайшее время будет произведено вскрытие для определения точной причины гибели Мары. Расследование продолжается.

«Мэри была одной из лучших актрис, которых я когда-либо встречал. Она была электрической, забавной и настоящей личностью. Все любили ее. Нам будет ее не хватать», — сообщил менеджер актрисы Крейг Дорфман.

Мэри Мара дебютировала в кино в 1989 году в фильме «Убийство в Преппи». Наибольшую популярность ей принесли съемки в таких сериалах, как «Скорая помощь», «Кости» и «Детектив Нэш Бриджес». В 2003 году артиста сыграла в короткометражном фильме «Эм и я», после чего была удостоена премии международного кинофестиваля «Ангел» за лучшую женскую роль второго плана.

Ранее актер с марокканскими корнями Эль Уалиди Жамаль, который был известен по эпизодическим ролям в сериалах «Бандитский Петербург» и «Убойная сила», утонул в озере в Ленобласти.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Прохладиться и не простудиться: что нельзя делать в летнюю жару
Прохладиться и не простудиться: что нельзя делать в летнюю жару
Задержанного московского депутата Яшина доставили в суд
Задержанного московского депутата Яшина доставили в суд
Звезда сериалов «Скорая помощь» и «Кости» Мэри Мара утонула в реке
Звезда сериалов «Скорая помощь» и «Кости» Мэри Мара утонула в реке
Польша потребует от России заплатить за отключение газа
Польша потребует от России заплатить за отключение газа
Глава SEC подтвердил классификацию биткоина как товара
Глава SEC подтвердил классификацию биткоина как товара
Звезда «Уральских пельменей» рассказал о необычном способе позвать замуж
Звезда «Уральских пельменей» рассказал о необычном способе позвать
В российском городе ввели режим ЧС после обнаружения боеприпаса
В российском городе ввели режим ЧС после обнаружения боеприпаса
В России призвали наладить отношения с Финляндией
В России призвали наладить отношения с Финляндией
Бывший глава МВД Латвии заявил о планах НАТО "забрать" у России Калининград
Бывший глава МВД Латвии заявил о планах НАТО "забрать" у
Редкая орхидея зацвела в Западной Австралии
Редкая орхидея зацвела в Западной Австралии
На Теплых озерах в Иркутске утонул 13-летний мальчик
На Теплых озерах в Иркутске утонул 13-летний мальчик
Праздник букмекеров России отмечают 28 июня, а по народному календарю наступает день Фита
Праздник букмекеров России отмечают 28 июня, а по народному календарю

Топ на сегодня

«Папа, прощай!»: дети и жена Юры Шатунова у его гроба – фото
«Папа, прощай!»: дети и жена Юры Шатунова у его гроба – фото
Секс с Анной Седоковой? Анатолий Цой прошел проверку на детекторе лжи
Секс с Анной Седоковой? Анатолий Цой прошел проверку на детекторе лжи
Студентам Иркутска в два раза увеличили размер стипендии мэра
Студентам Иркутска в два раза увеличили размер стипендии мэра
Бен Аффлек посадил 10-летнего сына за руль "ламборгини" — мальчик въехал в соседнюю машину. Дженнифер Лопес успокоила ребенка
Бен Аффлек посадил 10-летнего сына за руль "ламборгини" —
Розенбаум поддержал покинувших Россию Пугачеву и Макаревича
Розенбаум поддержал покинувших Россию Пугачеву и Макаревича

Еще по теме

Джонатан Риз Майерс и его девушка Мара Лэйн скоро станут родителями
Умерла актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон
Полицейские застрелили актрису сериала «Скорая помощь»
Мэри Кейт Олсен шокировала своей худобой