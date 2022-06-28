Звезда «Уральских пельменей» рассказал о необычном способе позвать замуж
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Звезда «Уральских пельменей» рассказал о необычном способе позвать замуж

Звезда «Уральских пельменей» рассказал о необычном способе позвать замужМясников из «Уральских пельменей» рассказал, что делал предложение жене с помощью йогурта

Звезда юмористического проекта «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, как необычно позвал замуж свою будущую жену Надежду Мясникову. В интервью KP.RU шоумен признался, что из-за отсутствия денег он сделал партнерше предложение с помощью йогурта.

Мясников позвал будущую супругу замуж в 2001 году. Юморист отметил, что тогда у него не было средств на покупку кольца и он приобрел его уже позже. «Приходилось как-то выкручиваться. И вот какую я придумал штуку. Мы смотрели вечером фильм, и я подошел к Наде с йогуртом, в котором лежала записка с надписью: "Надя, выходи за меня"», — вспомнил он.

Сначала партнерша Мясникова не поняла происходящего и даже немного возмутилась, добавил он. Однако когда девушка прочитала записку, то, по словам шоумена, начала его обнимать, целовать и ответила согласием на предложение.

Ранее Мясников также вспомнил свое самое необычное свидание. Юморист рассказал, что из-за проблем с деньгами ходил с будущей женой на утренние сеансы в кино и просыпался для этого в шесть утра.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Прохладиться и не простудиться: что нельзя делать в летнюю жару
Прохладиться и не простудиться: что нельзя делать в летнюю жару
Задержанного московского депутата Яшина доставили в суд
Задержанного московского депутата Яшина доставили в суд
Звезда сериалов «Скорая помощь» и «Кости» Мэри Мара утонула в реке
Звезда сериалов «Скорая помощь» и «Кости» Мэри Мара утонула в реке
Польша потребует от России заплатить за отключение газа
Польша потребует от России заплатить за отключение газа
Глава SEC подтвердил классификацию биткоина как товара
Глава SEC подтвердил классификацию биткоина как товара
Звезда «Уральских пельменей» рассказал о необычном способе позвать замуж
Звезда «Уральских пельменей» рассказал о необычном способе позвать
В российском городе ввели режим ЧС после обнаружения боеприпаса
В российском городе ввели режим ЧС после обнаружения боеприпаса
В России призвали наладить отношения с Финляндией
В России призвали наладить отношения с Финляндией
Бывший глава МВД Латвии заявил о планах НАТО "забрать" у России Калининград
Бывший глава МВД Латвии заявил о планах НАТО "забрать" у
Редкая орхидея зацвела в Западной Австралии
Редкая орхидея зацвела в Западной Австралии
На Теплых озерах в Иркутске утонул 13-летний мальчик
На Теплых озерах в Иркутске утонул 13-летний мальчик
Праздник букмекеров России отмечают 28 июня, а по народному календарю наступает день Фита
Праздник букмекеров России отмечают 28 июня, а по народному календарю

Топ на сегодня

«Папа, прощай!»: дети и жена Юры Шатунова у его гроба – фото
«Папа, прощай!»: дети и жена Юры Шатунова у его гроба – фото
Секс с Анной Седоковой? Анатолий Цой прошел проверку на детекторе лжи
Секс с Анной Седоковой? Анатолий Цой прошел проверку на детекторе лжи
Студентам Иркутска в два раза увеличили размер стипендии мэра
Студентам Иркутска в два раза увеличили размер стипендии мэра
Бен Аффлек посадил 10-летнего сына за руль "ламборгини" — мальчик въехал в соседнюю машину. Дженнифер Лопес успокоила ребенка
Бен Аффлек посадил 10-летнего сына за руль "ламборгини" —
Розенбаум поддержал покинувших Россию Пугачеву и Макаревича
Розенбаум поддержал покинувших Россию Пугачеву и Макаревича

Еще по теме

Сергей Нетиевский рассказал, почему распались «Уральские пельмени»
Александр Мясников рассказал об изменах
Продюсер «Уральских пельменей» опроверг увольнение Вячеслава Мясникова
Звезда «Уральских пельменей» испытала чувство дежавю после ухода из шоу