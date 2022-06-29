18 снимков природы, заставивших всех раскрыть рты от восхищения на конкурсе BigPicture Natural World 2022

Уже целых девять лет Калифорнийская академия наук проводит тематический конкурс фотографий под названием BigPicture Natural World Photography Competition. Цель состязания — запечатлеть наиболее редкие и яркие моменты, связанные с величием природы. Фотографы со всего мира стараются найти для своих работ уникальный сюжет, который поразит судей в самое сердце и оставит неизгладимые впечатления. Поверьте, многие справились с поставленной задачей на отлично.

Победители и финалисты были представлены сразу в нескольких номинациях — «Водная жизнь», «Наземная дикая природа», «Человек и природа», «Пейзажи, водные пейзажи и флора», «Крылатая жизнь», «Фоторепортаж». Работы получились крайне разнообразными, поэтому заскучать не получится.

Финалист категории «Водная жизнь» — «Падающая звезда», Тони Ву

Фотограф смог наглядно показать процесс размножения морских звёзд.

Финалист в категории «Водная жизнь» — «Морской ёрш», Магнус Лундгрен

Финалист в категории «Водная жизнь» — «Опасность в грязи», Йенс Каллман

Этот очаровательный крокодил встретился фотографу в почти высохшем бассейне национального парка Мана-Пулс, который находится в Зимбабве.

Финалист в категории «Водная жизнь» — «Подводная красочная метель», Том Шлезингер

Нерест кораллов — удивительное явление, которое крайне трудно сфотографировать. Автор снимка потратил несколько лет, чтобы получить необходимый результат.

Финалист в категории «Водная жизнь» — «Голиаф в Лилипутии», Том Шлезингер

На фото изображена рыба групер, которая выглядит в точности как Гуливер, когда он прибыл в Лилипутию и познакомился там с местными жителями.

Победитель в категории «Наземная дикая природа» — «Паутина», Бенс Мате

Фотографу удалось запечатлеть на фото европейского бобра, который ещё совсем недавно считался вымирающим видом, а также паука, балансирующего между жизнью и смертельной опасностью.

Финалист в категории «Наземная дикая природа» — «Эмбриология», Хайме Кулебрас

Стеклообразная капля, свисающая с листа, содержит в себе зародышей стеклянной лягушки. Данный вид занесён в Красную книгу.

Финалист категории «Наземная дикая природа» — «Призрак гор», Сандеш Кадура

Финалист в номинации «Наземная дикая природа» — «Игра горностая», Хосе Грандио

Горностай, обитающий во французских Альпах, полностью сменил свою коричневую шубку на белоснежную. Фотограф сумел запечатлеть момент странного прыжка, благодаря которому снимок получился на редкость забавным.

Победитель в категории «Крылатая жизнь» — «Кадр в кадре», Ситарам Рауль

Финалист в категории «Крылатая жизнь» — «Лесной эльф», Марио Сеа Санчес

Победитель в категории «Пейзажи, водные пейзажи и флора» — «Скрытая красота», Том Сент-Джордж

Финалист категории «Пейзажи, водные пейзажи и флора» — «Торт-мороженое», Барт Хейрвег

Победитель в категории «Искусство природы» — «Разнообразие насекомых», Пол Хермансен

Фотограф решил создать необычный коллаж из насекомых, которые случайно погибли, забравшись в уличный фонарь. Работа демонстрирует огромное разнообразие мелких крылатых существ, обитающих рядом с нами.

Финалист категории «Человек и природа» — «Вулкан Кумбре Вьеха», Артуро Родригес

Финалист в категории «Человек и природа» — «Лисий город», Питер Мэзер

Лиса наблюдает за опустевшим городом. Уайтхорс, Канада.

Победитель в категории «Фоторепортаж» — «Сосуществование с хищниками», Наян Ханолкар

Демонстрация тонкой грани между городской чертой и джунглями.

Победитель конкурса — «Пчелиный клубок», Карин Айгнер

Karine Aigner

На фото представлены кактусовые пчёлы. Автор фотографии смог запечатлеть момент, когда десяток насекомых, поддавшись брачной суете, превратились в настоящий пушистый шар.

Здесь вы можете посмотреть на работы, ставшие победителями в проекте Siena International Photo Awards 2022.