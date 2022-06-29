24 уморительных фото, доказывающие, что спорт — крайне странная и смешная штука
Сегодня, 22:00
Спорт. Здесь место только настоящим профессионалам. Спорт — это постоянная борьба, тренировки и стресс. Что вообще может быть серьезнее? Однако подборка фото, которые вы увидите чуть ниже, докажут вам, что спорт — крайне странная и до неприличного смешная штука.
Предлагаем вам посмеяться от души над самыми нелепыми и уморительными моментами большого спорта.
1. "Отдай мне этот чертов мячик!"
2. "Пошли надерем кому-нибудь задницу!.. Синхронно, разумеется".
3. "Только не отвлекаться. Нельзя отвлекаться!.. Не получилось"
4. "Давай я научу тебя летать!"
5. "Только не за сосок!"
6. Когда уже и так выпил слишком много
7. "Смотри, я морской котик!"
8. Кто-то рожден летать, а кто-то падать
9. "Ты уволена!"
10. Когда услышал как кто-то сказал слово "кофе"
11. Вот как выглядит за секунду до...
12. Задача черлидерш — развлекать публику и поддерживать командный дух. Ну с первой частью эта девушка, несомненно, справилась
13. "А ну отдала мне мою футболку, с*чка!"
14. Тот самый момент, когда встаешь между ссорящейся парой
15. "Эй! Отличная прическа! Где делала?"
16. И что он там так придирчиво разглядывает?
17. До и после того, как надел шлем и вышел на хоккейную площадку
18. Это не то, что вы подумали!
19. Вот почему лучше не пить на ходу. Правда у спортсменов-велосипедистов все равно нет другого выхода
20. "Жарко? Дай помогу!"
21. Оооо, как это мило!
22. "Нет, только не по шарикам!"
23. Все сюда! Тут спортсменка сломалась! Боже, что же с ней такое?
24. "Да, мой хозяин. Как скажете, хозяин!"
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По материалам: Юмор