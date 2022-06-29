24 уморительных фото, доказывающие, что спорт — крайне странная и смешная штука
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24 уморительных фото, доказывающие, что спорт — крайне странная и смешная штука

24 уморительных фото, доказывающие, что спорт — крайне странная и смешная штука

Спорт. Здесь место только настоящим профессионалам. Спорт — это постоянная борьба, тренировки и стресс. Что вообще может быть серьезнее? Однако подборка фото, которые вы увидите чуть ниже, докажут вам, что спорт — крайне странная и до неприличного смешная штука. 

Предлагаем вам посмеяться от души над самыми нелепыми и уморительными моментами большого спорта.

1. "Отдай мне этот чертов мячик!"

2. "Пошли надерем кому-нибудь задницу!.. Синхронно, разумеется".

3. "Только не отвлекаться. Нельзя отвлекаться!.. Не получилось"

4. "Давай я научу тебя летать!"

5. "Только не за сосок!"

6. Когда уже и так выпил слишком много

7. "Смотри, я морской котик!"

8. Кто-то рожден летать, а кто-то падать

9. "Ты уволена!"

10. Когда услышал как кто-то сказал слово "кофе"

11. Вот как выглядит за секунду до...

12. Задача черлидерш — развлекать публику и поддерживать командный дух. Ну с первой частью эта девушка, несомненно, справилась

13. "А ну отдала мне мою футболку, с*чка!"

14. Тот самый момент, когда встаешь между ссорящейся парой

15. "Эй! Отличная прическа! Где делала?"

16. И что он там так придирчиво разглядывает?

17. До и после того, как надел шлем и вышел на хоккейную площадку

18. Это не то, что вы подумали!

19. Вот почему лучше не пить на ходу. Правда у спортсменов-велосипедистов все равно нет другого выхода

20. "Жарко? Дай помогу!"

21. Оооо, как это мило!

22. "Нет, только не по шарикам!"

23. Все сюда! Тут спортсменка сломалась! Боже, что же с ней такое?

24. "Да, мой хозяин. Как скажете, хозяин!"

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.

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По материалам: Юмор

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