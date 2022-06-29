55-летнего исполнителя хита I Believe I Can Fly приговорили к 30 годам за торговлю людьми
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55-летнего исполнителя хита I Believe I Can Fly приговорили к 30 годам за торговлю людьми

55-летнего исполнителя хита I Believe I Can Fly приговорили к 30 годам за торговлю людьми

Люди по всему миру пели строчки из песни Роберта Келли и даже не подозревали, к чему он был причастен… В суде раскрылись жуткие подробности того, как издевался над людьми рэпер.


Роберта Келли признали виновным в рэкете и торговле людьми для их сексуальной эксплуатации. «Никто не заслуживает того, что они испытали от его рук или угроз и преследований, с которыми они столкнулись», — заявили присяжные, тщательно ознакомившись с делом.

Обвинители сразу же просили судью приговорить 55-летнего артиста к более чем 25 годам лишения свободы. Они объяснили в записке, что звезда не должен полагаться на свою славу и деньги, которые помогут ему избежать наказания.

Это, собственно, и позволяло ему скрыться от правосудия долгими годами. «Действительно, десятилетия преступлений обвиняемого, по-видимому, подпитывались нарциссизмом и верой в то, что его музыкальный талант освобождает его от какой-либо необходимости соответствовать своему поведению — независимо от того, насколько хищническим, вредным, унизительным или оскорбительным для других — строгости закона», — сообщалось в записке.

Зарубежные источники также сообщали, что в 90-х Келли принуждал к сексу певицу Алию, когда ей было всего 13. Чтобы не получить срок, он женился на девочке спустя два года.

К слову, осужденный уже жаловался на условия, в которых находится несколько месяцев, ему, мол, нужна новая одежда, так как он прилично набрал веса за решеткой. Он признавался, что разорен так, что не может себе заплатить даже за стенограммы судебных заседаний.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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