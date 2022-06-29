A Plague Tale: Requiem по Xbox Game Pass уже можно предварительно загрузить
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

A Plague Tale: Requiem по Xbox Game Pass уже можно предварительно загрузить

A Plague Tale: Requiem по Xbox Game Pass уже можно предварительно загрузить


В Microsoft Store стартовала предварительная загрузка по Game Pass игры A Plague Tale: Requiem, которая выйдет 18 октября этого года. Игроки могут предварительно установить на консоль Xbox Series X или Xbox Series S игру, чтобы к релизу ее клиент обновился, загрузив полную версию проекта. Сейчас по предзагрузке A Plague Tale: Requiem займет на консоли всего около 280 Мб.

Напомним, что A Plague Tale: Requiem выйдет только на консолях нового поколения — Xbox Series X | S, Playstation 5, а также на PC.

Журналисты уже успели оценить предварительную версию A Plague Tale: Requiem. Проект получил хорошую критику, отмечается, что разработчикам удалось передать «взросление» главных героев. Напомним, что оригинальная A Plague Tale: Innocence доступна в Game Pass.


Watch this video on YouTube
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Могила Шатунова
Могила Шатунова
A Plague Tale: Requiem по Xbox Game Pass уже можно предварительно загрузить
A Plague Tale: Requiem по Xbox Game Pass уже можно предварительно
"Все ее трусы увидели": вдова Шатунова пришла на похороны в откровенной одежде и возмутила фанатов
"Все ее трусы увидели": вдова Шатунова пришла на похороны в
Самонина хочет родить Адееву ребёнка
Самонина хочет родить Адееву ребёнка
Курс доллара упал до 50 рублей
Курс доллара упал до 50 рублей
Пресняков: «Злопыхатели сделали свое дело: слова, что не Никита, а внук Пугачевой идет, ранили его»
Пресняков: «Злопыхатели сделали свое дело: слова, что не Никита, а
Какие нынче учебники по математике для первоклашек
Какие нынче учебники по математике для первоклашек
Трудности в общении у Близнецов, яркие события у Львов: гороскоп на июль 2022 для всех знаков зодиака
Трудности в общении у Близнецов, яркие события у Львов: гороскоп на
CEO и финдиректор Compass Mining подали в отставку
CEO и финдиректор Compass Mining подали в отставку
Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в октябре
Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в
Дом-2 интересует Кутузову гораздо больше, чем собственные дети
Дом-2 интересует Кутузову гораздо больше, чем собственные дети
Как быстро прошла любовь. Димаш Адилет расстался с победительницей шоу «Холостяк»
Как быстро прошла любовь. Димаш Адилет расстался с победительницей

Топ на сегодня

Костенко о грудном сыне, лежащем под капельницей: «Не могу передать, что у меня на душе»
Костенко о грудном сыне, лежащем под капельницей: «Не могу передать,
Госдума приняла поправку к законопроекту об иноагентах
Госдума приняла поправку к законопроекту об иноагентах
«Математический велосипед» с двумя половинами колеса
«Математический велосипед» с двумя половинами колеса
Аккаунт недели. Инстаграм* фотографа Елизаветы Породиной, которая работала с Натальей Водяновой и Брэдом Питтом
Аккаунт недели. Инстаграм* фотографа Елизаветы Породиной, которая
Дакота Джонсон снялась в фотосессии и дала интервью: о суде Деппа и Херд и своих отношениях с Крисом Мартином
Дакота Джонсон снялась в фотосессии и дала интервью: о суде Деппа и

Еще по теме

У A Plague Tale: Requiem появилась предполагаемая дата релиза
Разработчики A Plague Tale: Requiem показали новый скриншот игры
A Plague Tale: Requiem: новые скриншоты и описание игры — в Game Pass в день релиза
Показали новый геймплей A Plague Tale: Requiem в рамках дневников разработчиков