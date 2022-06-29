A Plague Tale: Requiem по Xbox Game Pass уже можно предварительно загрузить

Вадим Карасев





В Microsoft Store стартовала предварительная загрузка по Game Pass игры A Plague Tale: Requiem, которая выйдет 18 октября этого года. Игроки могут предварительно установить на консоль Xbox Series X или Xbox Series S игру, чтобы к релизу ее клиент обновился, загрузив полную версию проекта. Сейчас по предзагрузке A Plague Tale: Requiem займет на консоли всего около 280 Мб.

Напомним, что A Plague Tale: Requiem выйдет только на консолях нового поколения — Xbox Series X | S, Playstation 5, а также на PC.

Журналисты уже успели оценить предварительную версию A Plague Tale: Requiem. Проект получил хорошую критику, отмечается, что разработчикам удалось передать «взросление» главных героев. Напомним, что оригинальная A Plague Tale: Innocence доступна в Game Pass.

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